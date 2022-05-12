Курс биткоина упал почти до $27 тысяч за монету 7 12.05.2022, 11:39

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Распродажа криптовалюты и токенов продолжается.

Курс биткоина упал ниже $28 000 на фоне продолжающейся распродажи криптоактива, говорится в данных CoinDesk.

По состоянию на утро 12 мая курс криптовалюты составляет $27 106 за монету. Суточное падение составляет 14.38%.

Курс криптовалюты обвалился вместе с акциями после того, как Бюро статистики труда США сообщило, что потребительские цены за апрель подскочили на 8,3%, что оказалось немного выше ожиданий экономистов, пишет (CNBC https://www.cnbc.com/2022/05/11/bitcoin-drops-below-30000-as-hot-inflation-report-causes-investors-to-shun-risky-assets.html).

На прошлой неделе биткойн вырос до недавнего максимума в $40 000, но на следующий день быстро развернулся и с тех пор неуклонно достигает новых минимумов.

Напомним, что 9 мая биткоин обновил минимум за 22 месяца — курс опустился ниже отметки в $32 700, достигнув уровней лета 2021 года.

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