«Проснулся, поставил ноги на пол — а там вода» 12.05.2022, 13:21

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Житель Гомельского района рассказал о том, как его двор превратился в Венецию.

Каждую весну семья Алексея Египцева, который живет в деревне Уза под Гомелем, ждет с волнением. Все дело в том, что их дом находится в низине. И если в регионе случается паводок, их двор превращается в «море». В 2013-м — это море зашло в дом, 2022-й, говорит мужчина, выдался полегче — вода поднялась на 50 сантиметров и до дверей не дотянулась. Историю Алексея рассказывает блог «Отражение».

В Гомельской области есть две деревни с названием Уза. Одна в Буда-Кошелевском районе, другая — в Гомельском. Алексей рассказывает, что их часто путают, а вот его дом находят легко. Достаточно спросить у местных, где двор, который по весне затоплен водой, — и вам тут же покажут, куда пройти.

— Когда мы покупали этот участок, хозяева не предупредили, что во время паводка его топит. А мы сами и не подумали спросить: он ведь не на окраине, — возвращается к событиям 2009-го Алексей. — Позже, оказалось, наш дом один из немногих в Узе находится в низине, и, если уровень воды в округе повышается, мы и дачники, которые живут у реки, оказываемся в воде. Сразу нам об этом сказали соседи, а уже в 2010-м мы и сами это почувствовали: тогда в некоторых частях участка воды мне было выше пояса, а где-то по грудь, но в доме оставалось сухо.

Участок семьи Египцевых — 21 сотка. Нынешний паводок стал для них третьим.

— Местные знают: ждать ли паводок — понятно по зиме. Если не особо снежная, как в 2022-м, все должно быть в порядке. В феврале, когда мы увидели, что лед сошел, выдохнули. Оказалось, напрасно, — описывает ситуацию собеседник. — В конце марта — начале апреля у нас, считай, на месяц зарядили дожди. Уровень воды в реках вырос, плюс к этому пришел паводок из России. У нас метрах в 300−400 от дома есть поле. Рядом с ним речка Уза и канал с очистными отходами. В какой-то момент мы заметили: оттуда к полю начинает подступать вода. Поняли: скоро она будет и на наших сотках.

Понимая, что надвигается беда, семья стала готовиться. Тем более опыт у них уже был: в 2013-м вода стояла в их доме две недели, а во дворе — вообще месяц.

Первое, что сделали, — отвезли детей в Гомель к бабушке. Второе — подняли холодильники. Один — на доску между двумя покрышками, второй — на журнальный столик. Третье — купили новые резиновые сапоги: рыбацкие, которые лежали у Алексея на чердаке с прошлого паводка, за сухие годы сгрызли мыши.

— А еще у нас есть коза. Мы строили ей новый сарай, он расположен на более высокой части участка. В связи с надвигающимся паводком работы пришлось ускорить, — рассказывает собеседник и отмечает: сами же они с женой решил не переезжать. — Подумали, пока вода не придет в дом, жилье покидать не будем.

С поля до двора Египцевых вода дошла за четыре-пять дней. Случилось это в конце апреля.

«Страшно было лишь однажды, когда в 2013-м я проснулся, поставил ноги на пол, а там вода»

Сейчас большая часть их двора — это грязь из воды и песка: несколько дней назад паводок стал уходить. А тогда за три дня уровень воды возле дома вырос примерно до 50 сантиметров, а в некоторых частях — и до метра. То, как это происходило, семья наблюдала по колышкам, которые установили для личных замеров. Проверяли их с утра и вечером, так и понимали: пока все относительно в порядке. Для подтверждения днем заглядывали в сводки МЧС.

Небольшую панику за это время мужчина поймал лишь однажды. Когда как-то, проснувшись в четыре утра, вышел на улицу и понял: нужно вывезти со двора машину, которая стояла тут на относительной возвышенности. Решил, что к утру к ней не подступишься.

— После 2013-го во дворе мы провели существенную мелиорацию: прилично подсыпали земли у дома, сделали отмостку, выкопали пруд и траншеи, — перечисляет Алексей и продолжает: несмотря на подготовку, со сложностями пришлось столкнуться и в этом году. — Выгребную яму затопило, возможности пользоваться канализацией пока нет, поэтому дом остается без воды. Мыться приходится в спартанских условиях. Вместо обычного туалета используем биотуалет. А за питьевой водой ездим в Гомель. Набираем сразу бутылей по двадцать. Хорошо, есть машина.

С авто тоже пришлось решать вопросы. На время ЧП Египцевы договорились припарковать ее у соседей. А еще в салон положили сменную обувь. Проходишь со двора в резиновых сапогах, затем переобуваешься — и едешь по делам.

— Не страшно жить в таком доме?

— Страшно мне было лишь однажды, когда в 2013-м я проснулся, поставил ноги на пол, а там вода. Семья на тот момент уехала к маме в Гомель. Я сразу хотел остаться, но после все же решил присоединиться к ним, — улыбается мужчина. — Помню, мне тогда по ночам снилась вода. А сейчас, когда в доме сухо, бояться нечего.

То, что вода в дом не пойдет, Алексей понял после того, как уровень воды стал расти медленнее. Если за прошлые три дня он достиг 50 сантиметров, то в следующие дни прибавлялось по 6−8 сантиметров, затем три сантиметра, а позже вода стала уходить.

— Так что на днях я уже даже машину во двор вернул, — оптимистично говорит мужчина.

В то же время часть участка Алексея, а точнее огород, который находится за домом, все еще в воде. Ее там выше колена. А как же быть с посадками, сезон-то уже начинается?

— Будем сажать, когда высохнет, — отвечает собеседник и шутит, что рассада огурцов и помидоров на окнах скоро достигнет верхнего откоса. — Жаль саженцев граната, которые я высадил до паводков, их затопило. Виноградники (они у нас крутые, например, кишмиш), хорошая плантация клубники — все тоже в воде. Не знаю, отойдет ли.

— Больше ничего не пострадало?

— Вода вокруг нашего дома на этот раз была не так долго, как девять лет назад, да и отмостка, которую мы сделали, защищает фундамент. В 2013-м ситуация оказалась значительно хуже, — вспоминает собеседник. — На полах у нас тогда было ДСП, оно вздулось. Перекладывать было проблематично, поэтому мы все лето сушили пол. Потом постелили линолеум. Кухню тоже пришлось заменить. В общем, домой мы вернулись ближе к осени.

— Все это нужно восстанавливать за свои деньги?

— Нет, это страховой случай. В 2013-м райисполком выделил нам на восстановление где-то в районе 500−700 долларов, и 3000 долларов — страховая, — отвечает Алексей. — Сейчас, когда все высохнет, мы тоже вызовем специалистов из страховой. После паводка у нас покосился забор. Хочу, чтобы они приехали и оценили проблему.

— Можно ли хоть что-то сделать с вашим домом, чтобы раз и навсегда спасти его от воды?

— Все, что могли, мы сделали. А в остальном… Дом состоит из двух половин, одна из них обложена кирпичом, вторая — пристройка. Поднять его невозможно, иначе мы бы усилили фундамент, — рассуждает Алексей. — А так ситуация патовая: либо все полностью сравнивать с землей и строить заново, на что у нас нет ни денег, ни возможностей, либо жить, как есть. Вот мы и живем. Дважды появлялись люди, которые хотели дом купить, но не срослось. Потом мы провели газ и поняли: никуда переезжать отсюда не стоит. Как в мультике говорили, такая корова нужна самому.

— Кстати, а как коза пережила паводок в новом сарае?

— С ней все хорошо, — улыбается собеседник.

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