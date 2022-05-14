У армии Украины появился шанс вернуть весь Донбасс 6 14.05.2022, 9:46

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Эксперты рассказали о трех вариантах развития войны.

Институт изучения войны США считает, что у новой фазы боевых действий в Украине есть три пути развития.

Об этом сообщается в отчете Института.

Россия либо решится "присоединить" уже оккупированные территории, либо попытается мобилизовать дополнительные войска (соответственно, будет тянуть ради этого время), либо РФ будет продолжать преследовать невыполнимые военные цели с недостаточными ресурсами и в конечном итоге потерпит крах в ближайшие месяцы.

При этом мобилизация не исключает военного краха, убеждены аналитики.

Аналитики отмечают, что ошибочное решение Путина вторгнуться в Украину, несмотря на плохую подготовку РФ и ее обычные военные возможности, предполагает, что Западу не следует полагаться на трезвые российские оценки своих собственных военных возможностей.

ВСУ могут быть в состоянии вытеснить российские войска из оккупированных Донецка и Луганска или, по крайней мере, вернуться к дофевральским границам "ДНР" и "ЛНР", если российские войска не решат досрочно прекратить наступление.

Если российские войска примут сознательное решение прекратить наступление до того, как ВСУ вынудят их сделать это, это решение будет явным признаком неминуемой аннексии.

Если российские силы не признают, что их кампания на Донбассе достигла кульминации, российские военные в Украине могут столкнуться с полным крахом.

"Российские силы, скорее всего, либо решат прекратить наступление на Донбассе и аннексировать территорию, которую они в настоящее время удерживают, либо потерпят военное поражение от украинских сил", - говорится в отчете.

В другом случае Кремлю придется объяснять своей аудитории, почему не достигнуты заявленные цели.

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