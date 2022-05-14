Капуста дороже бензина: что происходит с овощами в Беларуси? 11 14.05.2022, 10:21

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Покупатели на рынках и в магазинах шокированы ценниками.

В апреле текущего года овощи в Беларуси вновь подорожали, прибавив в цене 13,17% по сравнению с мартом, пишет издание «Белорусы и рынок». Пойдут ли цены на спад в ближайшем будущем или продолжат движение в сторону увеличения?

Капуста — плюс 2 рубля за месяц

По данным Белстата, в апреле 2022 года овощи в нашей стране стали дороже на 13,17% в сравнении с предыдущим месяцем. Такая же ситуация была и в марте — рост цен на овощи составил 12,03% к февралю текущего года. В годовом выражении стоимость плодоовощной продукции увеличилась до 41,6% (март 2022 года к марту 2021 года).

Среди овощей в апреле подорожали больше всего:

белокочанная капуста (+95,98%),

свежие огурцы (+9,89%),

замороженные овощи (+8,47%),

морковь (+4,15%),

репчатый лук (+3,89%),

свекла (+2,11%).

В то же время снизилась стоимость свежих помидоров (-15,34%) и сладкого перца (-2,81%).

В ценовом выражении особенно бросается в глаза увеличение стоимости белокочанной капусты — плюс 2 рубля за месяц. Замороженные овощи прибавили в цене 1,91 руб., свежие огурцы — 0,59 руб.

Меньше всего белокочанная капуста в апреле 2022 года стоила в Гродненской области — 3,39 руб. (за килограмм), дороже всего — в Могилевской области (4,26 руб.). Минимальная цена на замороженные овощи зафиксирована в Витебской области — 7,78 руб., максимальная — в Гродненской области (9,82 руб.).

Как изменились цены с начала года?

В январе текущего года по сравнению с декабрем 2021 года овощи в Беларуси прибавили в цене. Затем, в феврале 2022-го, наметился откат цен по некоторым товарным позициям (картофель, капуста, свекла, замороженные овощи).

В марте плодоовощная продукция опять стала дороже, а в апреле рост цен продолжился.

За январь-апрель текущего года цена на ряд овощей ни разу не продемонстрировала отката назад, а стабильно увеличивалась каждый месяц. Такая тенденция характерна для репчатого лука, чеснока и моркови.

Три месяца кряду (начиная с января) росла стоимость свежих помидоров и сладкого перца, и лишь в апреле наметилось падение цены в сравнении с мартом 2022 года.

Что дальше?

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил, что цены на овощи в Беларуси уже с этого месяца будут снижаться.

«Прогнозируя ситуацию по текущему месяцу, с учетом укрепления курса белорусского и российского рубля, [рассчитываем, что] цены на овощи будут снижаться. К тому же получим новый урожай. Овощи будут дешеветь, ведь сами будем их больше производить. Южные регионы, тот же Столинский район представит покупателю свои огурцы и помидоры, поэтому цены будут падать», — заверил глава МАРТ.

Алексей Богданов также объяснил, почему весной цены рванули вверх. По словам министра, март в вопросах цен на продукты был не самым простым месяцем.

«Март был нестандартным месяцем, страдало, в принципе, все, не только цены на овощи и фрукты. И в марте мы почувствовали весь эффект от затруднения и удорожания логистики, закрытия границ. Это все в комплексе повлияло на цену импортных товаров. Но для наших покупателей всегда был выбор: хочешь — покупай более дорогие импортные товары, хочешь — что было заложено в стабилизационные фонды. Сегодня все это есть в магазинах», — отметил Богданов.

Министр подчеркнул, что в апреле по сравнению с тем, что было в марте, ситуация в корне изменилась. К примеру, цены на цитрусовые снизились на 8%, бананы упали в цене на 9%.

Действительно, ситуация с фруктами в апреле была значительно лучше, чем месяцем ранее. Стоимость фруктов выросла в апреле всего на 1,14%, а многие товарные позиции (груши, цитрусовые, бананы, виноград) сбавили в цене.

Но вот ситуация по овощам никак не изменилась. Наоборот, произошел дальнейший рост цен. Если в марте текущего года овощи подорожали на 12,03% (к февралю), то в апреле — на 13,17% (к марту).

На сегодняшний день велика вероятность того, что цены на овощи и дальше будут расти. Учитывая, что годовая инфляция в апреле 2022 года разогналась до 16,8% (в марте она была на уровне 15,9%).

Потеря украинского рынка также не способствует стабилизации цен и в целом ситуации на потребительском рынке. Ведь значительную часть овощей Беларусь покупала у южной соседки. Из Украины активно ввозили картофель (43% всего импорта в 2021 году), свеклу и морковь (56%), капусту (27%).

Новый урожай, конечно, в какой-то степени нормализует ситуацию. И на прилавках магазинов (если не случится форс-мажора) будет достаточное количество отечественного картофеля, моркови или лука. Однако вопрос ведь не только в количестве, но и в качестве.

Не случится ли так, что лучшая плодоовощная продукция отправится на экспорт, а подгнившая картошка, вялая капуста и морковь размером с мизинец окажутся на прилавках белорусских магазинов?

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