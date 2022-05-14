Пропагандисту Соловьеву запретили въезд в Италию и лишили вида на жительство 11 14.05.2022, 13:49

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«Рупор Кремля» остался без отдыха на озере Комо.

Главного рупора Кремля Владимира Соловьева лишили итальянского вида на жительство. Кроме того, ему запретили въезд на территорию Италии.

Об этом сообщают местные издания, передает ТСН.

В Италии у Соловьева несколько жилищ. Одно из самых известных – это вилла на озере Комо. С начала вторжения в Украину дом претерпел несколько нападений активистов. Сначала его пытались поджечь, а затем выкрасили воду в бассейне красным цветом, символизирующим кровь. Кроме того, на воротах написали "убийцa".

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