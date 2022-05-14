ВСУ освободили еще одно село севернее Харькова

ВСУ освободили еще одно село севернее Харькова3
- 14.05.2022, 18:14
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Украинцы почти вплотную приблизились к границе с РФ.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов еще один населенный пункт, почти вплотную приблизившись к границе с Россией, сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко:
«Еще одно село освобождено севернее Харькова, и мы стали первыми журналистами, которые сюда попали вместе с нашими военными. Пока название не даем. Но до государственной границы остались здесь просто сотни метров».