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Четыре российские ракеты попали в объект рядом с границей Польши

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  • 15.05.2022, 12:02
  • 2,302
Четыре российские ракеты попали в объект рядом с границей Польши

Удар был нанесен по Яворовскому району Львовской области.

Российские войска утром 15 мая нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате разрушен военный объект возле границы с Польшей.

Об этом сообщает начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - отметил он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетные войска над Львовской областью сбили две российские ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

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