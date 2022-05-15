Четыре российские ракеты попали в объект рядом с границей Польши

Четыре российские ракеты попали в объект рядом с границей Польши2
- 15.05.2022, 12:02
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Удар был нанесен по Яворовскому району Львовской области.
Российские войска утром 15 мая нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате разрушен военный объект возле границы с Польшей.
Об этом сообщает начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - отметил он.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетные войска над Львовской областью сбили две российские ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.