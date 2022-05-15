«Я выскочил из-за угла улицы и влупил в десантный отсек — российская БМП загорелась» 1 15.05.2022, 12:40

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Фото: WALL STREET JOURNAL

Украинский защитник рассказал про жаркий бой под Черниговом.

Впервые в украинскую армию Анатолий с позывными "Джордан" пошел добровольцем, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". В районе проведения Антитеррористической операции выполнял боевые задачи в Красногоровке, Водяном и был ранен.

О нем рассказывается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину встал на защиту Черниговщины в составе Отдельного батальона оперативного командования "Север".

"Моя любимая жена меня не отпускала. Я сказал, что пойду хлеба куплю, а сам пошел в военкомат. Она ссорилась, плакала, но потом смирилась. Кстати, она с дочерью занимается волонтерством", - рассказывает военный.

"Джордан" участвовал в бою в Колычевке под Черниговом.

"Получился наш расчет. "Афганец", наш ротный, пошел к дороге, а я - на перекресток. Мой собрат "Батюшка" наблюдал, передал мне, когда выходила вражеская колонна, а я выскакивал и отрабатывал по противнику. Вражеская БПМ будто задымилась, а я побежал", - вспоминает мужчина.

Говорит, что бежал и улыбался, а враги из подбитой БМП пыталась еще попасть по украинскому защитнику. Но этого он не помнит – все рассказал тот же "Батюшка". "Джордан" говорит, что даже в детстве он так не прыгал через заборы, как делал это тогда в Колычевке.

"У меня оставался последний заряд. Я выскочил из-за угла улицы и влупил в десантный отсек. Она (БМП) загорелась. Дальше началась такая мясорубка, что уже было непонятно, крыли и наши, и не наши. Была каша. Более того, были прилеты "Градов" рядом...", - вспоминает воин.

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