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Бен Ходжес: Россия рассматривает возможность капитуляции

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  • 15.05.2022, 16:20
  • 20,682
Бен Ходжес: Россия рассматривает возможность капитуляции

Такой вывод можно сделать из заявлений российского дипломата.

Российская Федерация рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины. Соответствующий вывод можно сделать из заявлений российского дипломата о том, что капитуляции Москвы не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса.

В частности, он ответил на твит бывшего российского депутата Ильи Пономаренко о том, что российской посол в США исключил возможность капитуляции в Украине.

"Это означает, что они на самом деле признают, что есть такая реальная возможность", - отметил Ходжес.

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