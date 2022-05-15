Швеция официально подтвердила намерение подать заявку в НАТО

Швеция официально подтвердила намерение подать заявку в НАТО4
- 15.05.2022, 18:49
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Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину.
Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении правящей социал-демократической партии страны.
"На своем сегодняшнем заседании 15 мая 2022 года правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня Финляндия заявила, что официально подает заявку на вступление в НАТО. Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину.