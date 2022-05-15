Названы самые популярные имена в Беларуси в 2021 году 15.05.2022, 20:56

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Несколько имен стабильно популярны у белорусов за последние годы.

Названы самые популярные имена в Беларуси в 2021 году. Это — Максим, Марк, Михаил, Алиса, Анна, Мария и София.

В 2014 году в Беларуси самыми популярными именами были: у девочек — Анастасия, Софья (София) и Дарья, у мальчиков — Максим, Артем, Иван.

Как видим, лишь несколько имен стабильно популярны у белорусов за последние годы.

Напомним, что родители могут выбрать для ребенка любое собственное имя, не противоречащее нормам общественной морали. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Имя, указанное в записи акта о рождении первым, считается основным.

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