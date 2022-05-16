Почему в Беларуси рекордно подскочили цены и почему они будут и дальше расти

Почему в Беларуси рекордно подскочили цены и почему они будут и дальше расти4
- 16.05.2022, 9:39
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Прогноз аналитиков.
Цены в Беларуси продолжат расти, считают в Евразийском банке развития. Основная причина — вопросы по логистике и высокая инфляция на мировых рынках. Напомним, в апреле годовая инфляция в Беларуси разогналась до 16,8%.
В ЕАБР считают, что годовая инфляция разогналась в Беларуси во многом из-за ситуации на валютном рынке, когда заметно выросли курсы евро и доллара, на что отреагировали повышением цен импортеры, производители и торговля.
— Подстройка цен под изменение валютных курсов и увеличение инфляционных и девальвационных ожиданий преимущественно произошла, — считают в ЕАБР.
По прогнозу аналитиков, «инфляционное давление сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках, эти факторы продолжат влиять на цены в текущем году».