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Почему в Беларуси рекордно подскочили цены и почему они будут и дальше расти

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  • 16.05.2022, 9:39
  • 6,206
Почему в Беларуси рекордно подскочили цены и почему они будут и дальше расти

Прогноз аналитиков.

Цены в Беларуси продолжат расти, считают в Евразийском банке развития. Основная причина — вопросы по логистике и высокая инфляция на мировых рынках. Напомним, в апреле годовая инфляция в Беларуси разогналась до 16,8%.

В ЕАБР считают, что годовая инфляция разогналась в Беларуси во многом из-за ситуации на валютном рынке, когда заметно выросли курсы евро и доллара, на что отреагировали повышением цен импортеры, производители и торговля.

— Подстройка цен под изменение валютных курсов и увеличение инфляционных и девальвационных ожиданий преимущественно произошла, — считают в ЕАБР.

По прогнозу аналитиков, «инфляционное давление сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках, эти факторы продолжат влиять на цены в текущем году».

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