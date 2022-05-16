Гарвардский диетолог назвал продукты, которые могут вызвать усталость и стресс 6 16.05.2022, 9:58

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Что лучше употреблять в пищу для поднятия настроения?

Еда влияет на самочувствие и здоровье — это все давно знают. Помимо этого есть определенные продукты, которые способны изменить настроение и уровень энергии, заявила доктор Ума Найду — диетолог-психиатр, эксперт по мозгу и преподаватель Гарвардской медицинской школы (США).

Как передает CNBC, кишечник и мозг человека находятся в постоянной двусторонней связи, и здоровье одного напрямую влияет на состояние другого. Если в кишечнике есть хотя бы малейшее воспаление, то мозгу и телу достается меньше энергии, сообщила эксперт. А источником воспаления могут стать вполне безобидная, на первый взгляд, пища. По словам диетолога, среди самых вредных — обработанные пищевые продукты.

К ним относятся хлебобулочные изделия, полуфабрикаты и газированные напитки с большим содержанием сахара. Эта сладкая бомба — прямой путь к депрессии и усталости. Лучше заменить эти продукты натуральными фруктами, ягодами или горьким шоколадом.

Еще один опасный продукт — очищенные и дезодорированные растительные масла. В результате обработки в них остается много омега-6 жирных кислот, но совсем не содержатся омега-3, которые способствуют здоровью мозга. И потребление таких масел тоже ведет к депрессии.

Жареная пища — будь то рыба, картошка или курица — один из врагов человеческого организма. Опытным путем было доказано, что люди, потребляющие больше жареной пищи, более склонны к развитию депрессии.

Искусственные подсластители или заменители сахара вроде бы помогают сократить потребление калорий, поэтому способствуют снижению веса. На самом деле они ведут к упадку сил и душевного состояния. Более того, подсластители токсичны для мозга: они меняют концентрацию нейротрансмиттеров, регулирующих настроение. Лучше есть мед или нектар агавы.

Поддержать организм и повысить настроение помогут: йогурт с активными культурами, квашеная капуста, кефир, кимчи, чайный гриб, бобы, овес, бананы, ягоды, чеснок, лук, зелень одуванчика, спаржа, артишоки, лук-порей, коричневый рис, киноа, овсяные хлопья, семена чиа, мед, апельсиновый сок, оливковое масло, орехи, лосось, макрель, тунец, сельдь и сардины.

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