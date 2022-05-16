Как подготовить автомобиль к лету 5 16.05.2022, 17:30

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Специалисты назвали несколько простых шагов.

Лето – не менее капризно, чем зима, и подготовить автомобиль к трем месяцам, которые могут удивить и долгим зноем, и затяжными дождями нужно тщательно.

А чтобы было понятнее на что обращать внимание, журналисты intex-press.by подготовили несколько советов, как подготовить машину в несколько простых шагов.

Когда проверять состояние систем автомобиля на лето?

Невозможно установить единый график начала летнего сезона – из-за перепада температур и крайне изменчивой погоды потеплеть может и в марте, и в апреле, а может только в мае.

Самое время проверять все системы менять масла авто к лету как рекомендует сайт blacktyres.ru когда столбик термометра несколько дней показывает плюсовую температуру.

В первую очередь приведите в порядок двигатель ототрите его от грязи, пыли, потеков масла и жидкостей – он должен быть абсолютно сухим и целым. То же самое касается и других систем под капотом – проверка должна коснуться всех шлангов, клапанов и хомутов. Зима могла безжалостно с ними обойтись, и за их целостность ручаться нельзя. В один из жарких дней температура двигателя может пройти критическую отметку и некоторые износившиеся части обязательно треснут.

Очень важно проконтролировать количество антифриза в расширительном бачке. Для автомобилей с вариатором и автоматической коробкой передач проверяем и их целостность.

Один из главных объектов внимания – радиатор, основного объекта загрязнения после зимних месяцев. Очищаем его от грязи и потеков масла. Такую операцию рекомендуется производить раз в два года.

Далее – замена стеклоомывающей жидкости. Зимняя разновидность нам уже не пригодиться и в жару ее не стоит использовать. Покупаем летнюю жидкость и заливаем ее в бачок омывателя.

Замена технического масла и фильтров

Первым делом обновляем моторное масло для летнего сезона. Это не такая критическая операция по замене жидкости для двигателя, так как состояние масла в летний сезон не так критично, как в зимний. Летом нагрузки на двигатель в разы меньше, чем в морозные месяцы, а значит, если у вас залито хорошее масло со сниженным уровнем вязкости (маркируется 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40), его хватит до следующего сезона. Но прежде проверьте уровень смазочной жидкости и долейте, если ее не хватает. Но даже не думайте мешать составы разной вязкости, поберегите свой двигатель. Помните, что производить замену масла нужно каждые 10 000 км.

Также хорошо бы озаботиться заменой воздушного фильтра, особенно после зимнего сезона, когда система фильтрации переносит значительные нагрузки из-за грязных дорог. Замена фильтров в автомобиле обязательна особенно для тех, кто страдает от аллергии.

Проверка и обслуживание АКБ

Обязательно нужно проверить состояние автомобильного аккумулятора. АКБ автомобиля – это один из ключевых элементов состояния транспортного средства. Повредить его работе может любая мелочь: от выкипевшего электролита до случайного скачка напряжения – и вы уже не сможете запустить двигатель. Служит такой агрегат 6-7 лет, далее все зависит от того, как бережно вы относились к его эксплуатации. Дату выпуска устройства можно найти на корпусе.

Первым делом снимите с АКБ клеммы и зачистите место контакта от белого налета, чтобы предотвратить короткое замыкание. Проверьте корпус на наличие потеков жидкости, грязи и нарушений герметичности. Все тщательно вытрите, а если обнаружили сколы или потеки электролита, то лучше заменить устройство на новое.

Для владельцев обслуживаемого аккумулятора будет лишний повод открыть банки и измерить уровень электролита. Если жидкость выкипела, то долейте дистиллированную воду – не допускайте оголения пластин. Иначе активная масса начнет осыпаться, что приведет к возгоранию.

Проверьте кондиционер

Жарким летом проверку состояния системы охлаждения воздуха нужно производить, переключив обдув в нижнюю часть салона. Удостоверьтесь, что при самых слабых настройках устройство легко охлаждает воздух в салоне на 10оС ниже температуры за окном. Если заметили неполадки, то даже не пытайтесь решить их самостоятельно – систему кондиционирования очень легко испортить. Пусть ей займутся профессионалы.

Проверка тормозов и подвески, замена колодок

Вот это особо важная процедура, так как от ее исхода зависит ваша безопасность на дороге. Ее лучше не проводить самостоятельно, а предоставить работу профессионалом в автосервисе. Их задача устранить ржавчину на несущих элементах подвески, проверить трансмиссию, гидроприводы, амортизационную часть и тормозные колодки – при необходимости потребуется их замена. Так как днище автомобиля постоянно испытывает усиленное воздействие дороги, нужно как следует отрегулировать ходовую систему, убрать все потеки масла и устранить их источник.

Проверьте сход-развал колес. Это важная процедура регулирования наклона колес относительно корпуса автомобиля, результат которой отразиться на управляемости, износе и сроке службы не только колес и руля, но и всей ходовой части.

Замена резины

Без этой процедуры также не обойтись, и не слушайте тех водителей, которые отказываются от сезонной замены шин. Никаких преимуществ от езды на зимнем комплекте вы не получите – только головную боль от повышенного шума, плохой управляемости и сцепления, а также риск износить зимние шины до критического состояния всего за сезон. Они просто не приспособлены для езды в теплую, и тем более в жаркую погоду, – состав зимней резины намного мягче летней. Итого вы в «минусе» и в плане безопасности, и по деньгам, если вам придется в следующем сезоне покупать сразу два комплекта – и зимней, и летней резины.

Перекидывать колеса нужно уже когда погода полностью устоится и серьезных похолоданий не предвидится. 6-7оС стабильной температуры и плюсовые показатели по ночам – это знак, что пора направляться в шинный центр для замены шин. Покупать или нет новую летнюю резину? Обращаем внимание на глубину дренажных канавок старых шин: если она приближается к черте в 1,6 мм, то этим летом вам нужно переобуваться в «свежие» шины.

Обновляем кузов и чистим салон

После зимнего сезона кузов потребуется тщательно отчистить с помощью специальных жидкостей. В первую очередь занимаемся окнами, фарами и зеркалами заднего вида. Потом проходимся по основной части кузова. Если не удается убрать водный камень с помощью чистящих жидкостей, посетите автомойку и закажите очистку паром и сушку.