«Выпили все духи, бросили в дом гранату»: медсестра рассказала о зверствах оккупантов в Черниговской области 17.05.2022, 8:12

7,190

Больше всего над мирными людьми издевались буряты.

В оккупированном селе Ягодное Черниговской области буряты и россияне устроили ад. Военные, которых Москва отправила на войну в Украину, были пьяны, отбирали у людей продовольствие и устраивали зверства.

О поведении захватчиков села Ягодное рассказала местная медсестра.

По ее словам, они боялись "узкоглазых" и не прогадали. Бурята приходили трижды в день за продовольствием, а однажды хотели изнасиловать ее мать.

"Буряты приходили трижды в день: яйца дай, мясо дай, водку дай. Пьяные маму из дома за волосы вытаскивали, хотели изнасиловать. Начали душить, она стала синеть. Папа прибежал на помощь с ножом: что будет, то будет. Его прикладом ударили, потерял сознание, бок до сих пор синий. И над головой у него стреляли и ножа к горлу прикладывали...", - отмечает она.

Все это произошло, пока командир не схватил того, что хотел изнасиловать и не остановил. Матери пообещали, что он больше не придет, но история повторилась. В тот же вечер выломал дверь в доме, начал спичками светить, а мать спряталась в постель к больной бабушке и прикрылась одеялом.

"Потом еще ночью приходили. Ширинки расстегнуты. Папе автомат к голове: где твоя женщина? Мама постоянно пряталась. Похудела, почернела за эти три недели, но уцелела", - добавила она.

Также девушка рассказала, что оккупанты выпили все спиртное в домах и погребах (вино, водку, коньяк), а затем перешли на духи.

Русские проявляли бесчеловечное отношение и были непредсказуемы.

"Приходилось ходить в туалет при всех. Ведра стояли возле лестницы наверх. Просили отворачиваться, мы с девушками прикрывали друг друга куртками... В соседнем селе один россиянин пришел к деду и бабушке, они его накормили, а он вышел и бросил в дом гранату", - рассказала свидетельница.

Стоит заметить, что село Ягодное освободили в начале апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».