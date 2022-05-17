Бойцы-острожцы «перемололи» огромное количество техники врага

Бойцы-острожцы «перемололи» огромное количество техники врага1
- 17.05.2022, 10:05
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Уничтоженные танки оккупантов живописно выглядят на фото, опубликованных 30-й бригадой ВСУ.
Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского опубликовали кадры уничтожения российских оккупантов.
Об этом говорится в официальном «Фейсбуке» бригады.
«Российская техника выглядит лучше, когда она полностью уничтожена, а оружие оккупанта стреляет точнее против них самих в собственности украинских военных», - отмечается в сообщении.