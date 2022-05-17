Эвакуированные защитники Мариуполя находятся в большой опасности 38 17.05.2022, 13:56

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Глава Госдумы РФ выступает против их обмена.

Украина заявила, что проводит гуманитарную операцию по спасению защитников Мариуполя, которые находятся на «Азовстали».

Как заявила в Telegram вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук, Украина обменяет 52 раненых защитников, которых вывезли с мариупольского завода «Азовсталь» на временно оккупированную территорию, когда стабилизируется их состояние.

Однако можно ли доверять Кремлю?

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «защитников Мариуполя нельзя обменивать, их необходимо судить». Он сказал это на пленарном заседании палаты, поддержав предложение депутата Анатолия Вассермана, сообщает «Интерфакс».

Он попросил думские комитеты по обороне и безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение и предложил в конце заседания депутатам проголосовать за него.

Таким образом, защитники Мариуполя находятся в большой опасности.

Напомним, вчера в Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли на территорию, подконтрольную пророссийским боевикам, 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.

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