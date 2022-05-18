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Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков

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  • 18.05.2022, 10:57
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Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков

Работа с ними прекращена.

Немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Сообщается, что в середине марта 2022 года Deutsche Bank прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля. Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. По словам собеседника российского издания, решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — заявил другой собеседник издания.

По его словам, Deutsche Bank закрывает счет, если число операций у банка растет.

Сообщается, что решение о закрытии коррсчетов российских банков приняла и банковская группа Raiffeisenbank International. Как пишет издание, такое решение принято для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который RBI может своевременно обрабатывать в пользу клиентов с открытыми корсчетами.

О каких именно банках идет речь источник издания не сказал, но подчеркнул, что закрытие коррсчетов не касается российского Райффайзенбанка.

Отмечается, что иностранные банки идут на такие шаги из опасений оказаться вовлеченными в проведение платежей и переводов средств некредитных организаций, в отношении которых введены санкции и которые могут являться клиентами банков с открытыми корсчетами.

Недавно Минфин США предупредил представителей иностранных банков о последствиях помощи РФ в вопросе обхода санкций.

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