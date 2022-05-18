«Нам выплатили по пять окладов» 2 18.05.2022, 11:10

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Бывшие работники «Белрыбы» добились, чтобы их сократили.

Сокращение в Беларуси — довольно редкое явление. Как правило, работодатели дожидаются окончания контракта либо вынуждают работников увольняться по соглашению сторон. Но не всегда. Более 60 работников «Белрыбы» смогли добиться сокращения и выплаты пяти месячных окладов. Правда, за это им пришлось побороться. Как у них это вышло? Читайте в материале zerkalo.io.

«В какой-то момент мы потеряли белорусский рынок, а в 2018 году и российский»

История, которая привела к увольнениям и переводам от предприятия к предприятию для работников ОАО «Белрыба» началась еще в конце 2020 года. Акции предприятия на 100% принадлежат государству.

— Раньше у «Белрыбы» все было хорошо. Мы производили вкуснейшую продукцию: пресервы, консервы, салаты из морской капусты, — говорит одна из работниц. — Но спрос на рыбу стал падать, и в 2014 году завод переключился на Россию. Стали перерабатывать красную икру, филе лосося, икру мойвы, делали копчено-провесную мойву. Но в какой-то момент мы потеряли белорусский рынок, а в 2018 году и российский.

Уже в 2014 году убыток предприятия составил 1,8 миллиона деноминированных рублей. Через три года сумма убытка не изменилась. Долги стали расти как снежный ком — и по итогам 2020-го минус достиг 12,7 миллиона рублей.

Оборудование и здания на улице Радиальной в Минске предприятие выставило на аукцион в 2018 году. На тот момент оставался цех в переулке Стебенева, где все время и работала наша собеседница — работница цеха.

— В 2020 году подавалось заявление о признании предприятия банкротом, но так и не признали, ведь мы — стратегический консервный цех, — объясняет она.

Действительно, информации о признании предприятия банкротом в Едином государственном реестре сведений о банкротстве нет. Но есть сведения, что в мае 2021 года в экономический суд Минска поступило заявление об экономической несостоятельности «Белрыбы».

«Мы не сдались, работали в ледяных цехах в ледяной воде. Даже рыба в руках замерзала»

— После банкротства «Белрыбы» было принято решение путем реорганизации присоединить нас к «Торговый центр «Радзивилловский», — говорит работница предприятия. — То есть это было увольнение с переходом на данное предприятие. Работали мы в том же цеху, где и раньше.

«Торговый центр «Радзивилловский» прекратил существование 1 октября 2021 года «путем реорганизации». Цех бывшей «Белрыбы» присоединили к Минскому хладокомбинату № 2.

— О реорганизации мы узнали 15 июля прошлого года, а уже с 1 октября фактически были работниками хладокомбината. Однако с нами не заключили никакие дополнительные соглашения. Мы работали на прежних контрактах с «Торговым центром «Радзивилловский». Условия работы стали плохими: не было сырья, а значит и работы, нас не обеспечивали СИЗами, моющими средствами. Нам не выписывали, например, овощи, не было надбавок к праздникам… Голые оклады и копейки по нарядам рыбообработчиков. В декабре прошлого года нас назвали «Цехом по переработке рыбы» и, наконец, заключили новые контракты, — рассказывает наша собеседница и добавляет, что условия по договору были хорошие.

С первого января 2022 года все бывшие сотрудники «Белрыбы» и «Радзивиловского» стали полноправными работниками «Минского хладокомбината № 2». И здесь бы людям вздохнуть с облегчением, но все оказалось не так просто.

— Мы работали на арендованных площадях «Белрыбы». Но у хладокомбината с конца февраля образовалась задолженность по газу. Мингаз опечатал котельную. В цеху исчезло отопление и горячая вода. Мы не сдались, работали в ледяных цехах в ледяной воде. Представляете, у нас даже рыба в руках замерзала, — эмоционально рассказывает женщина.

«Мы шли к этому долго и упорно»

Первого апреля этого года «Минский хладокомбинат № 2», по словам работницы, отказался от аренды помещений цеха. У сотрудников образовался простой.

— Сотрудникам предложили идти к новому работодателю — рыбоконсервный комбинат «Столичный». К частнику мы не хотели, — объясняет работница. — Когда работаешь на госпредприятии, то понимаешь, что есть какие-то гарантии. С частником было все непонятно. И опять же предлагали увольнение по соглашению сторон. Потом перевели на 2/3 от оклада, что является существенным ухудшением условий труда. Было обидно, наши специалисты-рыбообработчики на вес золота, у них богатейший опыт и более 10−20−30 лет стажа на одном предприятии.

В итоге сотрудники, а это 60 человек, стали писать во всевозможные инстанции, чтобы в связи с фактической ликвидацией цеха их сократили и произвели выплаты. Начали с профсоюзов, потом писали в Мингорисполком, в Министерство по труду и соцзащите, отправили коллективное заявление в Администрацию Лукашенко.

— К нам приезжали специалисты. Нам грозили, нас обижали, нам предлагали переквалифицироваться и пойти работать на хлебозаводы, — рассказывает работница. — Условно говоря, мы имели зарплату в тысячу рублей, а нам предлагали 500−600 рублей. Мы давили на то, что произошла реорганизация и полное закрытие цеха, а значит нас должны сократить с причитающимися нам выплатами.

— В итоге хладокомбинат нас сократил. Работникам выплатили по пять окладов. Три за счет того, что нас сократили, плюс два из-за стремительной реорганизации. Мы шли к этому долго и упорно. Оказывается, законы работают, если стучать во все двери, — считает наша собеседница.

После всего пережитого сотрудники все-таки пошли к частнику. Фактически вернулись на свои рабочие места.

— Сейчас организовываем всю работу, проходим все проверки и на днях запускаем обновленный цех в работу, — заключает женщина.

Юрист: «Законодательство допускает очень широкие возможности для нанимателя»

Какие есть варианты у работников, предприятия которых ликвидируют или реорганизовывают? Мы спросили у юриста с более чем 20-летним стажем в вопросах трудового права (по просьбе собеседника мы не указываем его фамилию, данные специалиста есть в редакции).

— При ликвидации или реорганизации предприятия для работников есть три варианта развития событий, — говорит он. — Первый — самый лучший вариант — это выплата пяти месячных зарплат при сокращении. Как в описанной истории — три зарплаты при сокращении и еще две, потому что не был предоставлен срок отработки в два месяца.

Второй вариант сокращения с выплатой трех месячных зарплат. Наниматель за два месяца уведомляет работников, службу занятости, предоставляет своим сотрудникам время для поиска работы. Потом выплачивает три месячные зарплаты, также может быть выплачена компенсация за неиспользованный отпуск.

И третий вариант — самый печальный — когда наниматель изменяет существенные условия труда в одностороннем порядке, а согласия на изменения брать у работника не надо. Например, сотрудника переводят на 0,25 ставки, мотивируя это обоснованными экономическими причинами. В законодательстве написано, что наниматель должен доказать эти экономические причины, но как он должен это делать — не написано. Ему достаточно просто написать, что перевод обусловлен теми самыми экономическими причинами.

Если работник например откажется работать на эти 0,25 ставки, наниматель просто может уволить за отказ работать с выплатой двухнедельной компенсации и на этом все закончится.

Потом, конечно, работник может пойти в суд, попытаться восстановится. Возможно даже суд встанет на сторону работника. Его примут обратно на работу. Но что сотрудник будет делать в таком случае? Работать в таких условиях, конечно, невозможно, если тебя восстановили по суду. Понятно, какое отношение к тебе будет у нанимателя.

Если предлагают уволиться по соглашению сторон, а работник не хочет, то тогда он должен доработать до конца контракта. Но наниматель может изменить существенные условия труда и тогда все по кругу.

— Как тогда работнику добиться того, чтобы его именно сократили?

— Наше законодательство допускает очень широкие возможности для нанимателя. Это все на его усмотрение. Если он не захочет увольнять по основанию ликвидации или реорганизации, его нельзя заставить это сделать. Что не отменяет истории, где люди добивались такого сокращения.

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