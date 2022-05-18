«Цены сейчас растут абсолютно на все» 1 18.05.2022, 13:59

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Что автомобильный кризис сделал с рынком такси и каршеринга в Беларуси?

Доступность, многообразие перевозчиков и разнообразие тарифов — за последние годы мы привыкли к тому, что даже при отсутствии личного автомобиля поездки по городу на такси или каршеринговой машине комфортны и необременительны для бюджета. Но кризис автомобильной отрасли затронул и эту сферу, пишет OL.

ЧТО ИМЕЕМ СЕГОДНЯ

Увеличение стоимости запчастей, рост цен на топливо, падение спроса на услуги, трудности с поставками новых автомобилей — все эти факторы, соглашается председатель правления Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси Валерия Сорокина, отразились на сфере такси.

— Цены сейчас растут абсолютно на все, это меняет экономику поездки. Конечно, в перспективе это приведет к росту тарифов такси — и у агрегаторов, и у классических служб. Иначе эффективность бизнеса уйдет в серьезный минус, даже не в ноль, — объясняет эксперт.

Аналогичная ситуация и в сфере каршеринга.

— Да, рост цен на топливо и расходники сказался на бизнесе. С начала марта цена на топливо выросла на 22 копейки (плюс 10%), некоторые расходные материалы и запасные части подорожали на 30–80%. Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей выросла. Дефицита запчастей пока не наблюдаем, но есть изменения в сроках поставки, — отмечает генеральный директор компании Anytime Максим Медников. — Несмотря на это, все технические и регламентные работы проводятся в срок.

В целом же в каршеринге Anytime даже при ежедневной регистрации новых клиентов отмечают снижение спроса, частичный отток пользователей, сокращение количества арендуемых авто и продолжительности поездок.

По мнению собеседников, текущая стагнация частично связана с тем, что многие пользователи, включая иностранцев, выехали из Беларуси.

Кроме того, люди переориентируют свои расходы и начинают экономить на многих привычных вещах.

С другой стороны, подчеркивают в компании, в каршеринге присутствует сезонность, и, как правило, в начале апреля спрос на услугу начинает увеличиваться. Люди открывают дачный сезон — возвращается доля клиентов, которые не любят управлять автомобилем в зимний период. Многие начинают планировать путешествия по Беларуси.

— В этом году мы входим в сезон с опозданием, и пока количество поездок ниже обычного, — признает Максим Медников.

БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ ЕЗДИТ ЗА НАЛИЧНЫЕ

Одним из негативных факторов, влияющих на результаты работы, стали проблемы с оплатой картами банков, которые попали под санкции.

— Сейчас клиенты уже обновили свои карточки, успешно привязали их к сервису и оплачивают поездки без проблем, — говорят в Anytime.

Перебои с безналичной оплатой услуг в сфере перевозок стали своего рода испытанием и в сфере такси, соглашается Валерия Сорокина:

— Знаю, что некоторое время наблюдались задержки перечисления средств. Переживали водители и руководители таксопарков. Мы, со своей стороны, консультировали и поддерживали перевозчиков. Процесс выплат налажен, кому надо было — сменили банки, теперь средства поступают в срок. От клиентов тоже нет сообщений о массовых сбоях, оплачивают как и раньше. По разговорам водителей, больше пассажиров ездит за наличные средства.

ОТКУДА ТЕПЕРЬ ТАКСИ И КАРШЕРИНГУ БРАТЬ МАШИНЫ?

Проблемы с обновлением автопарка, изменившиеся условия лизинга стали серьезной проблемой для компаний, которые работают на российском рынке. Схожая ситуация и у нас.

— Проценты у лизинговых компаний поднялись, цены на автомобили взлетели, — констатирует Валерия Сорокина. — Многие лизинговые компании заморозили свои продукты для сферы такси — это провоцирует сложности для перевозчиков и индустрии в целом. Может показаться, что в будущем станет еще хуже. Но только если не будет поддерживающих программ. Например, мы предлагаем перевозчикам антикризисный план, включающий обновление таксопарка. Слышала, что «Яндекс» также помогает водителям со спецусловиями по лизингу. Хочется больше таких инициатив, чтобы поддерживать уровень услуг такси.

В Anytime признаются, что в условиях нестабильного рынка, дефицита автомобилей и снижения доступности фининструментов было решено отказаться от планов по двукратному увеличению автопарка в 2022 году.

— Пока мы повременим с выводом новых авто и посмотрим, как будет меняться ситуация в ближайшие месяцы. Задача сейчас — сконцентрироваться на внутренних продуктах (приложении, тарифах), а также на внутреннем туризме, — отмечают в компании.

А МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН?

Компанией, которая пытается действовать на рынке без изменения тарифов, рискнула стать «Яндекс Go». Бороться есть за что: ведь именно доступность поездок позволила «Яндексу» отвоевать значительную долю рынка такси.

Однако работающие без повышения цен водители, которые обслуживают заказы агрегатора, начали проявлять недовольство: например, в Бобруйске они потребовали увеличения тарифов, чтобы была возможность получать адекватную плату за свой труд.

— Могу сказать, что заработать в «Яндексе» при таких тарифах и условиях действительно нелегко. Я уволился после недели работы в тарифе «Бизнес», — рассказывает Дмитрий. — За обычный день успеваешь выполнить около 15 заказов на общую сумму 200 рублей. Водителю достается 25%, то есть 50 рублей. В месяц это не больше 1000. Знаю, в «Экономе» ездят по 14–16 часов, чтобы иметь больше, но это же ненормально.

Стоит признать, что точечно в разных городах «Яндекс» все же поднимает тарифы, пытаясь балансировать между работниками и клиентами.

— Конечно, понятно желание повысить тарифы, но тогда спрос на такси упадет и часть водителей останется без дохода. В целом организованных протестных настроений против онлайн-сервисов я не наблюдаю, — комментирует непростую ситуацию Валерия Сорокина.

ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ, НО НЕ «В ЛОБ»

С неизбежностью роста цен согласны и в каршеринге Anytime: это единственный способ успевать за издержками на топливо и расходники.

— За прошедший период мы провели несколько изменений в стоимости и сейчас пока остановились на росте 20–25% от тарифов на начало года. Но для полноценной работы сервиса и дальнейшего развития такое повышение недостаточно, поэтому в дальнейшем стоимость может поменяться, — объясняют в компании.

При этом в каршеринге отмечают, что много работали над альтернативными способами ценообразования, чтобы не повышать цены «в лоб», и сейчас уже реализовали эту задумку в двух аспектах.

Первый — разработали конструктор тарифов, с помощью которого пользователи могут выбрать нужное количество часов или дней аренды, а также километраж и на основе этого самостоятельно рассчитать стоимость каршеринга. Цена минуты в таких пакетах ниже стандартного поминутного тарифа, к тому же на пакеты действуют скидки до 90% в зависимости от длительности. Авто можно арендовать максимум на неделю.

Второй — ввели для клиентов персональный тариф, который более гибко учитывает факторы спроса на авто. Например, если машина долгое время не востребована, цена на нее автоматически снижается, чтобы увеличить вероятность аренды. Или же если в авто осталось мало топлива, то цена будет немного ниже, чтобы у клиента был стимул арендовать ее и заправить.

В Anytime понимают, что, скорее всего, в новых условиях некоторые клиенты совсем откажутся от каршеринга либо существенно сократят количество поездок и будут ездить только при острой необходимости. Но будут и те, кто, наоборот, начнет пользоваться каршерингом, так как содержать и ремонтировать свое авто станет дороже, а приобрести новую машину сейчас сложно.

Не паниковать и искать новые возможность призывает и Валерия Сорокина:

— Заметила, что многие перевозчики ушли в работу, проявляют креатив. Так действительно легче справляться с изменениям, переживать стресс. Если перевозчики, агрегаторы, традиционные службы такси и финансовые институты не проявят солидарность и сплоченность в адаптации к текущей ситуации, то сфера такси окажется под большим ударом. Делать сейчас глобальные прогнозы — дело неблагодарное. Все будет зависеть от обстоятельств, в том числе и от внешних факторов.

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