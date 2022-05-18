Первый российский военный в суде признался в убийстве гражданского в Украине 5 18.05.2022, 16:21

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Опубликованы детали преступления.

Российский оккупант, оказавшийся на скамье подсудимых за зверства против гражданского населения в Украине, признал свою вину, пишет 24 канал.

Речь идет о российском военном Вадиме Шишимарине, которого обвиняют в убийстве невооруженного гражданского в Сумской области.

Во время следствия Шишимарин полностью признал вину в убийстве мирного жителя Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова. Прокурор зачитал краткий обвинительный акт. Он также подтвердил, что готов дать показания по делу.

Детали преступления российского военного

По данным следствия, 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил невооруженного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин разбили ВСУ.

Убегая, он и еще 4 сослуживца обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На краденой машине они поехали в село. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам.

Тот произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Какое наказание светит оккупанту

Вадима Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совместно с умышленным убийством. Наказание за это – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Еще во время досудебного расследования Шишимарин признавал свою вину в совершении преступления.

Что известно о россиянине

• Вадим Шишимарин – 21-летний сержант российской армии и командир отделения в четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области. Родился и вырос он в городе Усть-Илимск в Иркутской области Сибири.

• Издание "Настоящее время" проанализировало кредитную историю Шишимарина в России и выяснило, что в 2020 году он работал в "Макдональдсе".

• По данным журналистов, у него были долги, которые в шесть раз превышают его зарплату на прежней работе. Вероятно, именно они стали причиной того, что он отправился на войну в Украину, делают вывод журналисты.

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