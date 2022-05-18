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Активистку профсоюза РЭП Зинаиду Михнюк осудили на 2 года колонии

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  • 18.05.2022, 19:03
  • 1,870
Активистку профсоюза РЭП Зинаиду Михнюк осудили на 2 года колонии
Зинаида Михнюк

Судилище проходило в Бресте в здании СИЗО-7.

На суде, который проходит в Бресте в здании СИЗО-7, прокурор запросил для политзаключенной активистки профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк 2 года колонии.

В итоге суд вынес приговор: 2 года колонии.

Процесс начался только сегодня, причем, судя по всему, с максимальной скоростью. А попасть туда без разрешения начальника изолятора было нереально. Весь процесс, включая вынесение приговора, в итоге занял всего день.

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