Пропагандисты начали готовить россиян к «неожиданным» итогам войны
- 19.05.2022, 9:34
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Кремлевские «эксперты» используют капитуляционную риторику.
Российские пропагандисты взяли так называемую оперативную паузу для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Кремлевские медиа начали готовить россиян к «неожиданным итогам»: поражению в войне и капитуляции. Аргументом в пользу этого является медийное затишье в пропагандистских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов.
В ЦПД обратили внимание на то, что в последнее время в войне в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:
остановка наступления врага почти по всем направлениям;
предоставление Украине тяжелого вооружения;
эвакуация защитников Мариуполя из «Азовстали».
Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Однако, несмотря на военные поражения, российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая продолжает ждать побед.
«Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о «биолабораториях» и «радиоактивном пепле» перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к «неожиданным итогам»: поражению в войне и капитуляции», — говорится в сообщении.