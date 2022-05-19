Пропагандисты начали готовить россиян к «неожиданным» итогам войны 19.05.2022, 9:34

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Кремлевские «эксперты» используют капитуляционную риторику.

Российские пропагандисты взяли так называемую оперативную паузу для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Кремлевские медиа начали готовить россиян к «неожиданным итогам»: поражению в войне и капитуляции. Аргументом в пользу этого является медийное затишье в пропагандистских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов.

В ЦПД обратили внимание на то, что в последнее время в войне в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

остановка наступления врага почти по всем направлениям;

предоставление Украине тяжелого вооружения;

эвакуация защитников Мариуполя из «Азовстали».

Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Однако, несмотря на военные поражения, российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая продолжает ждать побед.

«Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о «биолабораториях» и «радиоактивном пепле» перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к «неожиданным итогам»: поражению в войне и капитуляции», — говорится в сообщении.

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