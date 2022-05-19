В Брагине опубликовали фотороботы подозреваемых в расстреле ветеринарного врача 3 19.05.2022, 10:54

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Сергей Чембрович

Кто может быть причастным к убийству?

Брагинская районная газета публикует фотороботы и приметы двоих мужчин, подозреваемых в убийстве Сергея Чембровича. Узнавших их просят сообщать в местную милицию.

Стоит отметить, что это первая официальная информация, касающаяся гибели Чембровича. Следственный и Пограничный комитеты Беларуси до сих пор никак произошедшее не комментировали.

Охрана белoрусско-украинской границы была усилена еще до войны. Сейчас служба в приграничье усилена другими воинскими подразделениями МО РБ.

Могли ли «силовики», приставленные к охране границы, застрелить своих сограждан? Тяжело судить, в каком морально-психологическом состоянии находятся военнослужащие, патрулирующие границу. Но, чтобы произошла такая трагедия, необходимо рыбаков спутать с диверсантами и открыть огонь без предупреждения.

Также появилась версия, что рыбаки были застрелены российскими солдатами. В Сети даже было опубликовано видео, на котором, как утверждается, показан момент убийства Чембровича.

10 мая гомельское издание «Флагшток» сообщило, что недалеко от деревни Нижние Жары Брагинского района был убит рыбак — ветеринар из Гомеля Сергей Чембрович. По одной из версий, погибший с другом плыли на лодке по Днепру, по другой — находились на берегу. Чембровича застрелили, другу удалось спастись.

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