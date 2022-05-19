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Великобритания заморозила активы сразу трех российских авиакомпаний

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  • 19.05.2022, 13:46
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Великобритания заморозила активы сразу трех российских авиакомпаний

Санкции введены против крупнейших участников рынка авиаперевозок.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Великобритания ввела финансовые санкции против российских авиакомпаний.

Санкции введены в отношении авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Об этом сообщает российский "Прайм".

Санкции предполагают заморозку активов.

Основанием для ввода ограничений в британском МИД назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании "получают выгоду и поддерживают правительство" России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.

Ситуация с самолетами в РФ

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже их национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.

В конце марта крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала против РФ иск на $3,5 млрд за украденные самолеты.

24 апреля 2022 года появилась информация о том, что американская Air Lease спишет самолеты, которые остались в РФ, более чем на $800 миллионов.

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