Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 2 19.05.2022, 19:29

Городок назвали в честь Мариуполя – Марияполис.

Во Львове открыли третий модульный городок, здесь разместили 370 человек из разных регионов Украины, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны. Поселок назвали в честь Мариуполя – Марияполис.

Об этом информирует Укринформ.

На территории городка 94 домика, их подарило польское правительство при содействии Министерства развития громад и территорий.

Теперь на Львовщине функционирует уже три модульных городка. Приют у них получили более 1000 переселенцев.

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