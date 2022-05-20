США намерены вооружить Украину новейшими противокорабельными ракетами для прорыва блокады в Черном море 3 20.05.2022, 7:49

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фото: wikimedia.org

Дальность действия ракет «Гарпун» составляет около 300 километров.

Вашингтон намерен вооружить Киев передовыми противокорабельными ракетами, чтобы помочь преодолеть российскую блокаду в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

США рассматривают возможность поставки Украине ракет Harpoon, дальность действия которых составляет около 300 километров, и Naval Strike Missile дальностью 250 километров.

Несколько стран готовы отправить ракеты Harpoon. Но никто из них не хочет быть первой или единственной страной-поставщиком из опасений ответа РФ в случае потопления российского корабля оружием из их запаса.

В оперативной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей ВМФ России, включая подводные лодки, сообщило британское оборонное ведомство.

От 12 до 24 противокорабельных ракет типа Harpoon будет достаточно, чтобы создать реальную угрозу российским кораблям и убедить Москву снять блокаду, считает военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк.

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