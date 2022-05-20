ВСУ освободили важный населенный пункт на Донбассе и сорвали «хитрый план» врага 3 20.05.2022, 8:36

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иллюстрационное фото

Россияне пытались перерезать одну из главных трасс на Бахмут.

Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов стратегически важный населенный пункт в Донецкой области. Россияне пытались перерезать одну из главных трасс на Бахмут, однако потерпели неудачу.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Российские оккупанты предприняли попытку заблокировать одну из основных трасс на город Бахмут, однако безуспешно. В то же время ВСУ еще и "выбили" врага из одного населенного пункта, из которого оккупанты двигались вперед.

"Один из населенных пунктов также, из которого двигался враг, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", - призвал Кириленко.

Однако российские оккупационные войска продолжают обстреливать Авдеевку, Очеретовское, Марьинку, Красногоровку, Торецк и особенно интенсивно Бахмут.

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