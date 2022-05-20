Население Беларуси резко перешло на наличные деньги 12 20.05.2022, 10:11

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фото: reuters

С валютных вкладов «исчезло» полмиллиарда долларов.

Доля наличных в широкой денежной массе в Беларуси в апреле достигла рекорда.

В апреле резко вырос объем наличных в экономике. Доля наличных в широкой денежной массе в апреле превысила планку в 10%. Последний раз такое наблюдалось в 2011 году. Это закономерно с учетом всех событий – снижение доверия к финансовым институтам заставляет людей держать деньги при себе, пишет проект «Нашы грошы».

Примечательно, что в основном такую модель поведения выбирают те, кто держит деньги в валюте. Что касается рублей, то в апреле белорусы перестали массово обналичивать зарплаты: остатки средств на рублевых текущих счетах физлиц выросли на 574 млн рублей, однако общий объем таких остатков остается на 2,6% ниже, чем в начале года. Срочные рублевые депозиты физлиц демонстрируют рост на уровне капитализированных процентов – с начала года их объем вырос на 7,1%.

Сокращаются средства юридических лиц. Если смотреть на динамику с начала года, текущие счета юрлиц в рублях сократились на 25,7%, а срочные депозиты – на 5,1%.

Что касается валютных вкладов, то с них в апреле исчезло порядка 0,5 млрд долларов.

В результате, объём депозитов в иностранной валюте в банках Беларуси на конец апреля упал до минимума за 10 лет.

Если в марте валютные депозиты выносились населением, то в апреле постарались юрлица. На фоне стабилизации курса рубля вынос населением валютных депозитов сильно замедлился.

В общей сложности с начала года объем валютных средств физлиц на счетах сократился на 726,7 млн долларов или на 14%. Валютные средства юрлиц сократились на 726,5 млн долларов или на 12,5%. Суммарно это дает отток в 1,45 млрд долларов,

Вынос вкладов в марте оказался наибольшим в переводном секторе, где доступность операций по снятию валюты с карточек существенно выше, чем из срочных вкладов, особенно безотзывных.

В целом, итоги апреля свидетельствуют о том, что юрлица беднеют, а доверие к финансовой системе остается низким. В части негативных ожиданий населения накал страстей по сравнению с мартом поутих, а вот реальный кризис в экономике – усугубился.

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