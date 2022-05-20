Друг Автуховича: Николай был своеобразным «отцом города» и имел уважение среди предпринимателей в Волковыске 20.05.2022, 10:24

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Николай Автухович

Фото: belaruspartisan.org

Обвинения властей – абсолютно абсурдные.

В Гродненской тюрьме № 1 продолжается судебный процесс над 12 белорусами, которых следователи объединили в так называемую группу Автуховича и обвиняют в терроризме. Максим Семенов, друг политзаключенного Николая Автуховича, рассказал в прямом эфире «Белсата» об отношении к обвинению.

Николай Семенов сообщил, что его дружба с Автуховичем началась после последнего политического заключения последнего.

«Когда начались акции в 20-м году, мы виделись почти каждый день и планировали, как активизировать местных предпринимателей для протестов. Мы поднимали флаги вдоль трассы Минск-Заславль. Ездили на марши», – говорит Семенов.

Мужчина прокомментировал государственное обвинение. Он считает, что Автухович является опытным военным и ни раз говорил, что малая группа из нескольких человек не может противостоять громадной силовой машине.

«Николай – романтик. Служил в Афганистане добровольцем. О силовом воздействии он говорил только о широких массах, которые бы могли защищаться от беззаконников на маршах», – отметил Семенов.

Мужчина добавил, что у Автуховича был большой авторитет в Волковыске. По словам Семенова, он был своеобразным «отцом города» и имел уважение среди предпринимателей. Он много общался и выезжал на рынки. Говорил, что имеется потенциал для изменений. По словам Семенова, Автухович не раз говорил, что сейчас не 40-й год, когда можно было прятаться с оружием в лесу.

В тот же момент Семенов добавил, что в 90-ые годы многие бизнесмены имели оружие, поскольку бывшие спортсмены и уголовники терроризировали бизнес.

«Были схроны у криминальных банд, но сейчас многие из них находятся в силовых структурах», – добавил Семенов.

Таким образом, Семенов выразил уверенности в абсурдности государственного обвинения.

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