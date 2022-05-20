Эксперты ISW: Российское командование вынуждено объединять истощенные БТГр 1 20.05.2022, 12:05

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Полноценного резерва у РФ нет.

Одной из особенностей войны России против Украины есть война на истощение. Здесь на первый план выходит тот, кто дольше сможет вести боевые действия.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Сначала Россия решила совершить полномасштабное вторжение в Украину, чем сама себя загнала в ловушку. Ведь ее армия оказалась не готова к такому широкому фронту для наступления, поэтому понесла немалое количество потерь. Поэтому оккупантам пришлось отступить из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумских областей. И сосредоточить свое внимание на Донбассе.

Но за три месяца войны российские войска понесли немалые потери. По состоянию на 20 мая – более 28,7 тысяч уничтоженных. И неизвестно количество раненых, которые тоже не могут принять участие в боях.

Полноценного резерва у россиян, которые могут компенсировать эти потери – нет. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжают испытывать нехватку живой силы в резерве. Конкретно это принуждает русское военное командование консолидировать истощенные батальонные тактические группы (БТГр).

При этом в Пентагоне указывают на тот факт, что у российских сил все еще есть 106 БТГр, которые действуют в Украине, но им пришлось расформировать и объединить некоторые, чтобы компенсировать потери.

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