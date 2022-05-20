На востоке Украины артиллерия уничтожила российский склад с боеприпасами 20.05.2022, 21:49

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Военнослужащие «Востока» сообщили о своих успехах.

Военнослужащие группировки "Восток" за сутки уничтожили до 80 российских захватчиков.

"В течение суток, 20 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили одну атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами", - сообщили они.

В частности, потери врага составляют: личного состава - до 80, танков – 1, БМП – 2, МТЛБ – 1, артиллерийских систем – 1, минометов – 1, АТТ – 4, и БПЛА-1.

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