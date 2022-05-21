Ученые открыли на Марсе явление, которого не может быть на этой планете 1 21.05.2022, 15:14

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Исследователи объяснили, как оно возникло.

Известное свечение в атмосфере, полярные сияния, есть не только на нашей планете. Их можно увидеть, хотя это можно сделать иногда только с помощью специальных приборов, на всех планетах Солнечной системы, кроме Меркурия. Они даже есть на некоторых спутниках Юпитера. Но на Марсе отсутствует глобальное магнитное поле, которое играет важнейшую роль в появлении полярных сияний. Теперь же ученые выяснили, как появляются эти явления на Красной планете, сообщает ScienceAlert.

На Земле полярные сияния появляются тогда, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитосферой Земли, а затем попадают в верхние слои атмосферы. Там солнечные частицы взаимодействуют с частицами атмосферы и получается знаменитое атмосферное сияние, которое на нашей планете можно наблюдать, как на юге, так и на севере. Все это происходит благодаря наличию у Земли мощного магнитного поля.

Нет магнитного поля — нет сияния?

Но на Марсе глобальное магнитное поле исчезло на ранних этапах формирования планеты. Тем не менее там остались отдельные участки, где локальные магнитные поля появляются из намагниченных минералов в коре Марса. Именно там и формируются отдельные полярные сияния. Особенно сильно они распространены в Южном полушарии Красной планеты.

Ученые из Университета штата Айова, США в рамках нового исследования выяснили, что эти локальные магнитные поля взаимодействуют с солнечным ветром и таким образом, появляются полярные сияния. Но также на эти явления влияют и корональные выбросы массы нашего Солнца.

"В рамках нашего исследования мы использовали данные космического орбитального аппарата MAVEN, который делает изображения Марса в ультрафиолетовом свете с 2014 года. У него есть специальный прибор, который также может анализировать потоки солнечного ветра", — говорит Закари Гиразян из Университета штата Айова.

Дело в солнечном ветре

В ходе обработки имеющихся данных, ученые пришли к выводу, что именно взаимодействие частиц солнечного ветра и локальных магнитных полей приводит к появлению полярных сияний на Марсе. Но в то же время за яркость полярных сияний в большей мере отвечают более мощные потоки частиц или корональные выбросы массы, которые Солнце отправляет в космос. кстати эти выбросы часто появляются вместе с вспышками на Солнце.

"Когда солнечные частицы попадают на Марс под определенным углом, то происходит взаимодействие с силовыми линиями локальных магнитных полей и появляется ультрафиолетовое свечение", — говорит

По словам ученых, теперь у них есть данные, которые объясняют, как солнечный ветер может создавать полярные сияния на планете, где нет глобального магнитного поля. Эти данные можно теперь использовать для лучшего понимания формирования отдельных полярных сияний на самых разных планетах.

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