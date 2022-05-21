В Беларуси с 1 июня подорожают услуги ЖКХ 7 21.05.2022, 18:18

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Среди прочего вырастут тарифы на электроэнергию, отопление и подогрев воды.

В Беларуси с 1 июня пересмотрят тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Среди прочего поднимут тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. Zerkalo.io pассказывает, как изменятся платежи за ЖКУ после подорожания.

Вырастут тарифы на отопление и горячую воду

С 1 июня повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. Они увеличатся с 21,9245 рубля до 23,859 рубля за 1 Гкал. Рост — на 8,8%. Для сравнения: в июне прошлого года тарифы на эти услуги повышали на 6,3%.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем по отоплению в 1,0163 Гкал сейчас нужно будет заплатить 22,28 рубля. По июньским тарифам эта сумма составит 24,25 рубля.

Как изменятся тарифы на электричество и на сколько вырастут платежи

С 1 июня повысят некоторые тарифы на электроэнергию. Речь про тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах. Это плановое повышение, которые было анонсировано в конце прошлого года.

Белорусы, которые хотят обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из трех тарифов. Все они вырастут с 1 июня.

К примеру, если взять одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды, то за 350 кВт∙ч сейчас к оплате — 34,34 рубля, а с 1 июня — 35,11 рубля.

При оплате по дифференцированному тарифу по двум временным периодам за 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате будет 24,05 рубля, а с 1 июня — 24,57 рубля. Если столько же расходовать в остальное время суток, то сейчас выйдет 44,63 рубля, а с 1 июня — 45,64 рубля.

С июня также вырастет тариф на электроэнергию для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — с 0,0398 до 0,0433 рубля за 1 кВт·ч.

Будут по-новому считать оплату за природный газ. В отопительный сезон придется платить больше

С 1 июня введут изменения по оплате за потребленный природный газ для отопления, на него установят единую цену. Сейчас она отличается по периодам — отопительному и летнему. Речь идет про потребителей, у которых установлены приборы индивидуального учета расхода газа.

Новшества вводят, чтобы упростить расчеты природный газ — как для потребителей, так и для газоснабжающих организаций.

Сейчас тарифы на природный газ разделены на два периода — отопительный и летний период. Для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета расхода газа, они составляют 0,1494 и 0,5417 рубля за кубометр соответственно (если расходовать до 3000 кубометров).

С 1 июня для таких потребителей сделают один тариф, который не будет зависеть от периода. Он составит 0,1977 рубля за кубометр. По такому тарифу нужно будет платить круглый год. Получается, что в отопительный сезон нужно будет платить на 32,3% больше, чем сейчас. К примеру, за потребленные 1500 кубометров в отопительные период сейчас нужно заплатить 224,1 рубля, а после изменений — 296,55 рубля. В летний период тариф упадет, но и природный газ тогда используют не все потребители.

Для тех, кто использует от 3000 до 5500 кубометров газа, тариф с 1 июня составит 0,2570 рубля.

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