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Голливудский режиссер создал уникальную мозаику из фотографий белорусских политзаключенных

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  • 21.05.2022, 21:34
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Голливудский режиссер создал уникальную мозаику из фотографий белорусских политзаключенных

Для своей работы он использовал фотографии 1204 политзаключенных.

Таким образом кинорежиссер Эрни Барбараш поддержал всех, кто находится за решеткой в Беларуси, в объявленный правозащитниками День солидарности с политзаключенными, пишет nashaniva.com.

В честь Дня политзаключенного в Беларуси я создал образ под названием «Белорусская Бастилия, — мозаику «Взятие Бастилии» Жана-Пьера Увеля, составленную из фотографий 1204 политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой в Беларуси, — написал Эрни Барбараш.

Правозащитники объявили 21 мая Днем политзаключенного в Беларуси. Именно в этот день год назад в шкловской колонии №17 при неизвестных обстоятельствах погиб политзаключенный из Березовки Витольд Ашурок.

Отметим, что Эрни Барбараш — известный американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

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