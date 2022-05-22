Под Харьковом оккупанты на танках убегали от ВСУ, но их «догнали» 1 22.05.2022, 12:40

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Сильное видео с дронов.

Русские войска несут большие потери в боях с Вооруженными силами Украины, особенно под удар попадает бронированная техника врага.

На кадры, отснятых ВСУ с дронов, попала погоня российских оккупантов по улицам села под Харьковом. Однако на финишной прямой противника все равно встретил огонь украинских воинов, сообщает УНИАН.

В сети утверждается, что бой прошел в селе Циркуны, освобожденном от ВС РФ еще несколько недель назад.

Задокументировано, в частности, размещение россиянами военной техники на частных территориях местных жителей.

В результате попадания снаряда танк оккупантов сдетонировал и взорвался. Ударным огнем повреждена лесополоса.

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