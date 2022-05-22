Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью
- 22.05.2022, 17:14
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Режим ЧС продлен до 10 августа.
Сейм Латвии поддержал решение правительства о продлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе до 10 августа. Об этом пишет delfi.lv.
Изменения предусматривают продление чрезвычайной ситуации до 10 августа в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс.
Режим ЧС на юго-востоке Латгале, около государственных границ Латвии и Беларуси, был объявлен в августе прошлого года из-за миграционного кризиса.
Позже Латвия несколько раз продлевала ЧС.