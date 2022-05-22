Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью 22.05.2022, 17:14

1,154

Режим ЧС продлен до 10 августа.

Сейм Латвии поддержал решение правительства о продлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе до 10 августа. Об этом пишет delfi.lv.

Изменения предусматривают продление чрезвычайной ситуации до 10 августа в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс.

Режим ЧС на юго-востоке Латгале, около государственных границ Латвии и Беларуси, был объявлен в августе прошлого года из-за миграционного кризиса.

Позже Латвия несколько раз продлевала ЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».