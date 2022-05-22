На Комаровке появилась черешня и клубника 22.05.2022, 19:18

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Обзор цен.

Сезон черешни на Комаровском рынке официально открыт. Бордовая, сладкая и сочная — манит видом, но пока еще не ценами. Стоимость варьируется от 15 до 25 рублей за килограмм, в целом по сладости вся хороша, но чем дешевле, тем непривлекательнее обликом. Фотокорреспондент Onlíner прогулялся по воскресной Комаровке и посмотрел, какую черешню там продают. Также узнал, что новенького появилось на сезонном рынке.

Конечно, пока еще черешня привозная. В основном доставляют ее к нам из Узбекистана и немного из Таджикистана.

Также на главном рынке Минска появились абрикосы. Стоят в среднем 7 с половиной рублей за килограмм. Откуда, достоверно неизвестно, но удалось узнать, что на вкус супер и как мед.

Есть, как видите, и клубника. Ценники пока сумасшедшие: варьируются от 10 рублей за полкилограмма и до 30 за кило. Уже есть и белорусская.

Среди новинок на Комаровке — отечественные редис, огурцы, рукола, петрушка, салат и шпинат. Также появилась и молодая картошка.

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