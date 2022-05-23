Талибы заставили женщин на телевидении закрывать лица 11 23.05.2022, 10:34

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Ведущая телеканала TOLOnews

У афганских женщин стало еще меньше прав и возможностей.

С 21 мая афганским женщинам-телеведущим по указу правительства "Талибана" запрещено выступать в эфире с открытым лицом.

После однодневного сопротивления афганские женщины-телеведущие подчинились приказу правящего в стране радикального исламистского движения "Талибан" и стали прикрывать лица во время эфира. Уже в воскресенье, 22 мая, ведущие утренних новостей на основных афганских телеканалах выступали с экрана в накидках или масках, оставив открытыми лишь глаза. Накануне многие из них еще сопротивлялись и не закрывали лица, сообщает DW.

Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока ранее распорядилось, чтобы все женщины-ведущие с 21 мая появлялись на экране только с закрытыми лицами. Таким образом был введен в действие указ верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады, согласно которому женщины, особенно работающие в государственных учреждениях, обязаны носить в общественных местах паранджу, скрывающую тело с ног до головы. В случае несоблюдения правил им грозит увольнение. Кроме того, опекуны мужского пола, отцы или мужья этих женщин должны будут заплатить штраф, как и руководство телеканалов, которое не исполняет данный приказ.

У афганских женщин стало еще меньше прав и возможностей

Вернувшись к власти в августе 2021 года, талибы ввели еще более строгие правила в отношении общественной жизни. Например, женщинам не разрешается уезжать из дома без сопровождения мужчины дальше, чем на 72 километра. Девочкам запрещено посещать средние школы. Кроме того, женщины во многих случаях не вправе вернуться на свою прежнюю работу. Во время первого правления "Талибана" с 1996 по 2001 год женщины и девочки были практически полностью лишены возможности получать образование и работать вне дома. Между тем одним из условий признания правительства талибов со стороны западных государств является расширение прав и возможностей афганских женщин.

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