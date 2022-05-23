В Минске перекроют движение по улице Железнодорожной 23.05.2022, 18:24

С чем это связано?

Движение по улице Железнодорожной будет перекрыто сегодня с 20 часов под путепроводом проспекта Жукова. Здесь идет ремонт.

«В связи с реконструкцией путепровода по проспекту Жукова через улицу Железнодорожную с 22:00 23 мая будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Железнодорожной непосредственно под путепроводом», — сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Объехать закрытый участок можно через проспект Жукова.

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