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В Минске перекроют движение по улице Железнодорожной

  • 23.05.2022, 18:24
В Минске перекроют движение по улице Железнодорожной

С чем это связано?

Движение по улице Железнодорожной будет перекрыто сегодня с 20 часов под путепроводом проспекта Жукова. Здесь идет ремонт.

«В связи с реконструкцией путепровода по проспекту Жукова через улицу Железнодорожную с 22:00 23 мая будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Железнодорожной непосредственно под путепроводом», — сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Объехать закрытый участок можно через проспект Жукова.

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