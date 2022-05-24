Эксперт: Ленд-лиз насыщает Украину оружием, Россия уже хочет перемирия 6 24.05.2022, 13:51

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фото: wikimedia.org

Кремль хочет провести перегруппировку сил.

Помощь Украине уже поступает. Ленд-лиз – это в большей мере, символическое решение, потому что нормативная база по предоставлению другим странам оружия у США уже наработана, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Это в 1941 году, когда был только принят этот закон, у США не было соответствующей нормативной базы. Тогда у них, например, было запрещено продавать оружие в кредит – нужно было платить за него наличкой. Чтобы устранить это препятствие тогда принимался закон о ленд-лизе", - подчеркнул он в ходе чата в "Главреде".

Помощь Украине поступала и до подписания закона Байденом. Те же гаубицы 155 мм, которые обещали американцы в количестве ста штук, уже в Украине. То есть этот процесс и так запущен, подчеркнул аналитик.

"Ленд-лиз в нынешнее время – это больше символический жест. Да, он убирает некоторые бюрократические процедуры, но они и так уже давно ликвидированы. Насыщение Украины американским оружием уже происходит. Поэтому Россия уже очень хочет перемирия для того, чтобы перегруппировать силы", - добавил Загородний.

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