Просил передать «хоть кость»: российский генерал потерял племянника на войне в Украине 9 24.05.2022, 14:00

7,192

Салман Сулейманов был родственником замкомандующего войсками Южного военного округа РФ.

На войне в Украине погиб племянник героя России, замкомандующего войсками ЮВО - генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а сам он получил в нашей стране ранение.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 27-летний Салман Сулейманов был командиром взвода и погиб в конце апреля.

Мурадов, который после ранения проходит лечение в госпитале, узнав о гибели племянника, очень просил "найти хотя бы одну кость", чтобы можно было его похоронить. Как сообщил источник канала, останки Сулейманова удалось найти, их привезли на родину в Дагестан. Мурадов отпросился из госпиталя на похороны племянника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».