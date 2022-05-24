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«Коммерсантъ» поиздевался над прической Лукашенко

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  • 24.05.2022, 15:09
  • 13,862
«Коммерсантъ» поиздевался над прической Лукашенко
фото: LIFE

«Ушла эпоха!»

Корреспондент российского издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников поиздевался над Лукашенко. Российский журналист обратил вминание, что белорусский диктатор, который долгое время спасался от облысения «хитрым зачесом», коротко постригся:

— А теперь, на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, куда Лукашенко прилетел заранее, чтобы успеть искупаться в малосоленой, но все же такой холеной воде Черного моря, он просто сиял ослепительно чистой поверхностью.

Это был шаг, потребовавший от него, без сомнения, большого мужества: столько лет он держался за эту голову обеими руками... И за эти выращенные непростым трудом длиннейшие немногочисленные волосы, тщательно проложенные от одного уха к другому... И вот все, конец. Ушла эпоха! Видимо, еще и поседел, и уж выбора не оставалось...

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