«Коммерсантъ» поиздевался над прической Лукашенко 11 24.05.2022, 15:09

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фото: LIFE

«Ушла эпоха!»

Корреспондент российского издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников поиздевался над Лукашенко. Российский журналист обратил вминание, что белорусский диктатор, который долгое время спасался от облысения «хитрым зачесом», коротко постригся:

— А теперь, на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, куда Лукашенко прилетел заранее, чтобы успеть искупаться в малосоленой, но все же такой холеной воде Черного моря, он просто сиял ослепительно чистой поверхностью.

Это был шаг, потребовавший от него, без сомнения, большого мужества: столько лет он держался за эту голову обеими руками... И за эти выращенные непростым трудом длиннейшие немногочисленные волосы, тщательно проложенные от одного уха к другому... И вот все, конец. Ушла эпоха! Видимо, еще и поседел, и уж выбора не оставалось...

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