В Беларуси нет возможности лабораторно диагностировать оспу обезьян 7 24.05.2022, 17:25

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Ряд европейских стран заявил о случаях заражения этим вирусом.

В Беларуси пока не могут лабораторно диагностировать оспу обезьян, но среди медработников проводится обучение дифференциальной диагностике заболевания. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется разработка тест-систем для своевременной диагностики заболевания. Планируется, что отечественные тест-системы будут разработаны к середине июня.

«А если возникнет необходимость до указанного периода, можно сделать диагностику и отправить материал в институт „Вектор“, который принадлежит Роспотребнадзору», — заявил Тарасенко.

Главный санитарный врач также повторил тезисы Минздрава, озвученные накануне — вероятность завоза инфекции «оспа обезьян» в Беларусь оценивается, как низкая, но для предотвращения попадания в страну «оспы обезьян» Минздравом в пунктах пропуска на границе Беларуси усилены меры санитарно-карантинного контроля.

C 7 мая в 19 странах мира был подтвержден 131 случай заражения оспой обезьян, еще 106 случаев являются предполагаемыми.

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