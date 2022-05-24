закрыть
24 мая 2022, вторник, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси нет возможности лабораторно диагностировать оспу обезьян

7
  • 24.05.2022, 17:25
  • 1,678
В Беларуси нет возможности лабораторно диагностировать оспу обезьян

Ряд европейских стран заявил о случаях заражения этим вирусом.

В Беларуси пока не могут лабораторно диагностировать оспу обезьян, но среди медработников проводится обучение дифференциальной диагностике заболевания. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется разработка тест-систем для своевременной диагностики заболевания. Планируется, что отечественные тест-системы будут разработаны к середине июня.

«А если возникнет необходимость до указанного периода, можно сделать диагностику и отправить материал в институт „Вектор“, который принадлежит Роспотребнадзору», — заявил Тарасенко.

Главный санитарный врач также повторил тезисы Минздрава, озвученные накануне — вероятность завоза инфекции «оспа обезьян» в Беларусь оценивается, как низкая, но для предотвращения попадания в страну «оспы обезьян» Минздравом в пунктах пропуска на границе Беларуси усилены меры санитарно-карантинного контроля.

C 7 мая в 19 странах мира был подтвержден 131 случай заражения оспой обезьян, еще 106 случаев являются предполагаемыми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников