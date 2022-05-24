Шредер отклонил предложение «Газпрома» войти в совет директоров 9 24.05.2022, 22:11

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ГЕРХАРД ШРЕДЕР

ФОТО: AP

По его словам, он уже давно не заинтересован в этой должности.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отклонил предложение российского концерна "Газпром" войти в состав его совета директоров. Шрёдер заявил в соцсети Linkedin во вторник, 24 мая, что не примет это назначение. По его словам, он "уже давно" заявил "Газпрому", что не заинтересован в такой должности. Источники, связанные с бывшим канцлером ФРГ, подтвердили подлинность поста экс-канцлера, передает DW.

Несколькими часами ранее стало известно, что Герхард Шрёдер включен в список кандидатов в совет директоров "Газпрома". На это обстоятельство немецкие СМИ обратили внимание в связи с тем, что компания объявила, что в перечень внесен глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев, и опубликовала весь список. Кандидатом бывший канцлер ФРГ стал еще 4 февраля текущего года. Новый совет директоров компании будет избран 30 июня на общем собрании акционеров, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

20 мая стало известно, что Герхард Шрёдер покинул совет директоров "Роснефти", где он работал с 2017 года. Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее призвал Шрёдера отказаться от всех его постов в российских госкомпаниях.

Критика в адрес Герхарда Шрёдера

Европейский парламент 19 мая призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов, если он, несмотря на войну в Украине, будет по-прежнему держаться за свои должности в российских компаниях. В тот же день стало известно, что комитет бундестага по бюджету решил сократить статью расходов на содержание полагавшегося Шрёдеру бюро в германском парламенте и зарплату работающим в нем сотрудникам. Но право на пенсию и охрану у экс-канцлера сохраняется.

Бюро Шрёдера уже с марта лишилось сотрудников, которые отказались работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции в отношении России и были переведены на другие места в аппарате бундестага. Сотрудничество со Шрёдером прекратил также многолетний глава его офиса и спичрайтер - после 20 лет совместной работы.

Кроме того, в Социал-демократической партии Германии все чаще звучат требования начать процедуру исключения экс-канцлера из рядов СДПГ за нежелание уйти с должностей в российских компаниях и осудить агрессию РФ против Украины.

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