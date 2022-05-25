Какие дачи рядом с Минском можно снять на лето по цене недорогой квартиры 25.05.2022, 11:32

Есть даже вариант в одной остановке от «Каменной Горки».

Журналисты собрали несколько недорогих вариантов арендных дач из базы Realt недалеко от Минска. Некоторые можно снять и на месяц. Есть также вариант в одной остановке от «Каменной Горки».

7 км от МКАД, 350 долларов в месяц

Дача находится в деревне Жуков Луг, Московское направление. На участке в 5 соток есть дом и баня. Рядом — лес, продавец называет место живописным.

На участке в 5 соток находится дом и баня. Общая площадь дома — 100 «квадратов», жилая — 60. В доме 5 комнат. Есть все удобства.

20 км от МКАД, 240 долларов в месяц

Дача находится в деревне Орешники Смолевичского района. До Минска ходит электричка, маршрутка и автобус. Напротив дома — дубовая роща.

Двухуровневый деревянный дом находится на участке в 6 соток. На даче печное отопление, вода холодная. Есть камин. Организовано место для шашлыков. Максимальное количество человек, которым готовы сдать дом, — четыре. Пока что хозяйка готова рассмотреть варианты аренды и на месяц, но признается, что предпочтение отдаст тем, кто захочет снять на более долгий срок. Готовы принять и семьи с животными при условии, что в доме все останется в аккуратном виде.

10 км от МКАД, 350 долларов в месяц

Дом в деревне Ляховщина Раковского направления. Дом двухэтажный, на участке 10 соток.

На первом этаже — баня, душ, туалет, бытовая комната, камин. На втором — кухня, туалет и две просторные комнаты. Рядом с домом беседка, зона барбекю, ухоженный газон. Есть парковка для двух машин. Из особенностей — на участке стоит еще один дом, в котором живут хозяева.

22 км от МКАД, 350 долларов в месяц

Дача в садовом товариществе «Секунда» в Логойском направлении.

Небольшой участок расположен около леса, в начале садового товарищества и огорожен забором. Рядом есть сезонный магазин и сторожка. Три километра до Дубровского водохранилища. В доме душевая, кухня, гараж и две большие комнаты. Есть летняя кухня, место для шашлыков, хозпостройки. Горячая и холодная вода в доме. Предусмотрено место для парковки.

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