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СБУ вызвала на допрос Авакова, Турчинова и Яценюка

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  • 25.05.2022, 13:42
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СБУ вызвала на допрос Авакова, Турчинова и Яценюка

Политиков допросят по «угольному делу».

Служба безопасности Украины вызвала на допрос по делу о государственной измене Петра Порошенко и Виктора Медведчука в качестве свидетелей Арсена Авакова, Александра Турчинова и Арсения Яценюка.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Согласно документам, всех их вызвали для допроса в качестве свидетелей на 16:00 в здание Службы безопасности.

«Угольное дело»

20 декабря 2021 года Петру Порошенко объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: о финансировании терроризма, государственной измене и содействие деятельности террористической организации Ему грозит до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

Речь идет о схеме поставки угля с временно оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР».

Порошенко подозревают в том, что он по предварительному сговору с группой людей (в том числе с представителями высшего руководства россии) способствовал деятельности «Л/ДНР», а еще в покупке угля на оккупированных территориях за государственные средства.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты сделали Украину энергетически зависимой от РФ и боевиков на Донбассе. Защита Порошенко отвергает обвинения. Адвокаты экс-президента и он сам считают дело политически мотивированным.

Новые показания

Задержанный народный депутат Виктор Медведчук дал показания СБУ в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Он рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

В частности, депутат отметил, что нефтепроводом «Самара — Западное направление» начал заниматься по просьбе Порошенко. По его словам, экс-президент обратился к нему по поводу покупки нефтепровода в 2016 году, а также попросил связаться с президентом россии путиным.

Также Медведчук рассказал о другой схеме — закупке угля из непризнанных «Л/ДНР» в 2014-2015 годах. Кроме Порошенко, он называет причастными к схеме экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-министра энергетики Владимира Демчишина, экс-депутата Игоря Кононенко, правоохранителей, генпрокурора и министра внутренних дел.

В то же время в партии «Европейская Солидарность» заявили, что все заявления Виктора Медведчука в адрес Петра Порошенко — это «очевидная информационная диверсия в интересах страны-оккупанта», потому что якобы нарушение внутриполитического единства сегодня будет «работать не в украинских интересах».

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