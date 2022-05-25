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«Заехали туда — а они без броников пошли в магазин пиво покупать»

  • 25.05.2022, 15:04
  • 4,972
«Заехали туда — а они без броников пошли в магазин пиво покупать»

Оккупанты шокированы поставками оружия Украине и уровнем подготовки своих войск.

Похоже, ни власти России, ни ее военные не ожидали, что весь мир будет поддерживать Украину и поставлять столько оружия.

В качестве доказательства - очередной перехват разговоров оккупантов, опубликованный СБУ. Захватчики делают из этого вывод, что "весь мир против РФ".

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир! Все против России", - говорит один оккупант другому.

В противовес этому российская армия не имеет даже нормальных бронежилетов, а в "украинскую мясорубку" бросают молодняк.

Так, путинский воин передает разговор с коллегой, который занимается пополнением для их армии. Молодняк, говорит, дол…бы едут. Заехали туда, а они без броников, без ничего. Пошли в магазин пиво покупать..." – жалуется рашист.

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