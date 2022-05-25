В Ростове-на-Дону осудили российского офицера за госизмену 3 25.05.2022, 21:46

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Он якобы работал на украинскую разведку.

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Руслан Артыков приговорен к тринадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение государственной измены. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает представитель инстанции, передает mk.ru.

Артыкова также лишили воинского звания «старший лейтенант». Задержан мужчина был более двух лет назад – в феврале 2020 года. Сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали Артыкова в г. Аксай Ростовской области.

Как выяснилось, служивший в одном из подразделений войск Южного военного округа старший лейтенант Артыков занимался сбором секретных данных о российских вооруженных силах. Он выполнял задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Уже после задержания с Артыковым произошел инцидент: в феврале 2021 г. в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что обвиняемый напал на сотрудника следственного изолятора «Лефортово» и был помещен в карцер.

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