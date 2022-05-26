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Ученые показали, кто высиживал гигантские доисторические яйца

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  • 26.05.2022, 11:30
  • 1,754
Ученые показали, кто высиживал гигантские доисторические яйца

Многолетний спор разрешен.

В новом исследовании ученые Копенгагенского университета выяснили, что яйца принадлежат только к последнему виду из уникальной утиноподобной линии мегафауны, он называется демоническая утка, пишет «Хайтек».

Представьте, что вы живете по соседству с двухметровой птицей весом 200 кг с массивным клювом. Так было с первыми людьми, населявшими Австралию около 65 000 лет назад. Там наши предки жили бок о бок с последним видом ныне вымершего семейства утиных птиц — Genyornis newtoni, последним из демонических уток.

Согласно новому исследованию, эта нелетающая птица откладывала яйца размером с дыню. Большие яйца были предметом споров с тех пор, как исследователи впервые обнаружили фрагменты яичной скорлупы возрастом 50 000 лет. До недавнего времени не было известно, действительно ли яйца принадлежали к семейству демонических уток. Более официально их называют дроморнитиды.

Новый анализ белка из яиц показал, кому принадлежит яичная скорлупа. Так исследователи разгадали тайну происхождения древних австралийских яиц.

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